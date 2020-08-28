Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü
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Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü
28.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:47

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Akar'ın, mevkidaşı Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

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