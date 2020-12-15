Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz."
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Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz."

15.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:56
Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar:

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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