Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz."
15.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:56
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer