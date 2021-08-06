Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görevini Ziya Selçuk'tan devraldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görevini Ziya Selçuk'tan devraldı.

Bakanlık görevini Mahmut Özer'e devreden Selçuk, MEB'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 10 Temmuz 2018 tarihinde başladığı bakanlık görevinin bugün itibarıyla sona erdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisine milletin çocuklarına hizmet etme fırsatı verdiği için teşekkür eden Selçuk, görev yaptığı süre boyunca birlikte birçok projeye imza attığı çalışma arkadaşı Özer'e başarılar diledi.

Selçuk, yeni atanan bakan yardımcılarını da tebrik ederek, "Ziya Öğretmen olarak bu ülkenin çocukları için her durumda hizmet etmeye devam edeceğim. Bizim işimiz eğitim ve öğretmenlik. Güzel ülkemin çocukları ve yarınları için yapılmış olan tüm iyiliklere, güzelliklere ve verilen emeklere her daim sonsuz bir vefa içinde olacağım ve çalışmaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

"Büyük sorumluluk üstlendim, zor bir görevi devraldım"

Özer de kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, büyük bir sorumluluk üstlendiğini ve çok zor bir görevi devraldığının farkında olduğunu söyledi.

Son 1,5 yıldır Kovid-19 salgınının getirdiği zorluklar nedeniyle tüm dünyada ve Türkiye'de eğitimi asgari düzeyde sağlamanın ciddi bir mesele haline geldiğini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Bu zor görevi Sayın Bakan'ımızdan devralırken en büyük avantajım 3 yıl birlikte kendisinin bakan yardımcısı olarak çalışmış olmamdır. Kendilerine bu süreç içerisinde ekiplerinde bana yer verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakan'ımız döneminde başlayan ve bir kısmını birlikte başarılı bir şekilde yürüttüğümüz çok önemli projeler var, bunları devam ettireceğiz. Öğretim üyesi bir eğitimci ve Milli Eğitim Bakanı olarak en temel amacım tüm çocuklarımızın, Türkiye'nin neresinde olursa olsun kaliteli bir eğitim almaları için fırsat eşitliği sağlamaktır."

Özer, eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakan'ımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin