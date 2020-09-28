Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da öğretmenlerle buluştu

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, çeşitli programları kapsamında geldiği Giresun'da, Giresun Üniversitesini ziyaret etti.

Burada Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ile makamında görüşen Selçuk, daha sonra Rektörlük binasında Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşması" etkinliğine katıldı.

Giresun Belediyesini de ziyaret eden Bakan Selçuk, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile makamında bir süre görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak