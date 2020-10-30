Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Birlikte bir eğitim ruhuyla, birlikte bir gelecek ruhuyla hareket ediyoruz
30.10.2020 11:52 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:59
Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması KOCAELİ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KODELİ Projesi kapsamında yapılan 97 kodlama atölyesinin açılışını katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması KOCAELİ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KODELİ Projesi kapsamında yapılan 97 kodlama atölyesinin açılışını katıldı. Bakan Selçuk, açılışta konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş