Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Birlikte bir eğitim ruhuyla, birlikte bir gelecek ruhuyla hareket ediyoruz
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Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Birlikte bir eğitim ruhuyla, birlikte bir gelecek ruhuyla hareket ediyoruz

30.10.2020 11:52 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:59

Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması KOCAELİ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KODELİ Projesi kapsamında yapılan 97 kodlama atölyesinin açılışını katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması KOCAELİ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KODELİ Projesi kapsamında yapılan 97 kodlama atölyesinin açılışını katıldı. Bakan Selçuk, açılışta konuşma yaptı.

Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Birlikte bir eğitim ruhuyla, birlikte bir gelecek ruhuyla hareket ediyoruz
Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Birlikte bir eğitim ruhuyla, birlikte bir gelecek ruhuyla hareket ediyoruz
Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Birlikte bir eğitim ruhuyla, birlikte bir gelecek ruhuyla hareket ediyoruz
Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Birlikte bir eğitim ruhuyla, birlikte bir gelecek ruhuyla hareket ediyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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