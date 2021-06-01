Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen...
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin