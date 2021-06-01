Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen...
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Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen...

Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen...
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen... - Haberler
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