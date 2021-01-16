Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açık öğretim okulları sınavlarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açık öğretim okulları sınavlarına ilişkin açıklama Açıklaması

16.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:14
Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açık öğretim okulları sınavlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim okulları sınavlarının çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim okulları sınavlarının çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Selçuk, sosyal medya hesabından açık öğretim okulları sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sınavların çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, "Birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta ikinci dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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