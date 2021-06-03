Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle pedal çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle pedal çevirdi

Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Bisiklet Günü'nde sağlıklı yaşama ve doğaya dikkati çekmek için düzenlenen etkinlikte öğretmenlerle bisiklet kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Bisiklet Günü'nde sağlıklı yaşama ve doğaya dikkati çekmek için düzenlenen etkinlikte öğretmenlerle bisiklet kullandı.

Bakan Selçuk, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğretmeniyle Güzel İstanbul" projesi kapsamında, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Bisikletliler Derneğinin desteğiyle Beykoz Sabancı Öğretmenevi önünde gerçekleştirilen "Bisiklet Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

3 Haziran Dünya Bisikletliler Günü dolayısıyla sağlıklı yaşama ve doğaya dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Selçuk, belirlenen güzergah üzerinde öğretmenlerle pedal çevirdi.

Etkinliğe katılanlar, öğretmenevi önünden başlayan ve sahil yolundan Çubuklu İskelesi güzergahına kadar devam eden bisiklet turunu başlangıç noktasında tamamladılar.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle pedal çevirdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle pedal çevirdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle pedal çevirdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle pedal çevirdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle pedal çevirdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle pedal çevirdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle pedal çevirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Okulların eylül başında açılmasını istiyoruz.
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulların eylül başında açılmasını istiyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
Son Dakika! Bakan Selçuk, 'Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
Son Dakika! Bakan Selçuk, "Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Murat Boz İlker Kaleli Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle pedal çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 19:37:09. #1.15#

title