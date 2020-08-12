Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz"
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz.
12.08.2020 20:48 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:28
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz."
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Kaynak: AA