Son dakika gündem: Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler
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Son dakika gündem: Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika habere göre Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Labranda Mahallesi Ketendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son dakika gündem: Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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