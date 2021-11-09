Son dakika gündem: Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Labranda Mahallesi Ketendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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