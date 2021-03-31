Son dakika gündem: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını açmasıdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını açmasıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun