Son dakika gündem: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını...
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Son dakika gündem: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını...

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını...

Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını açmasıdır.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını açmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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