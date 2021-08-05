Son dakika gündem: MGK Bildirisi: "(Kıbrıs) Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir."
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Son dakika gündem: MGK Bildirisi: "(Kıbrıs) Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir."

Son dakika gündem: MGK Bildirisi: '(Kıbrıs) Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir.'
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MGK Bildirisi: "(Kıbrıs) Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir.

MGK Bildirisi: "(Kıbrıs) Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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Son dakika gündem: MGK Bildirisi: "(Kıbrıs) Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir." - Haberler
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