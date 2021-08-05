Son dakika gündem: MGK Bildirisi: "(Kıbrıs) Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir."
Son dakika haberi: MGK Bildirisi: "(Kıbrıs) Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir.
MGK Bildirisi: "(Kıbrıs) Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe