Son dakika gündem: Merzifon'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Denetime katılan Kaymakam Gürkan Demirkale, ilçede kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti, vatandaşları uyardı.

İş yerlerinde denetim yapan ekipler de kurallara uyulması konusunda esnafı bilgilendirdi.

Demirkale, Kovid-19'a karşı tedbirleri sıkılaştırdıklarını söyledi.

Özellikle maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Demirkale, kurallara riayet eden vatandaşlara teşekkür etti.

İlçe halkına sosyal hayat konusunda uyarılarda bulunan Demirkale, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz denetimlerine devam ediyor fakat evlerin içinde denetim ekiplerimiz yok. Sosyal hayatımız ve sosyal yaşamımızla ilgili konularda herkesi bir kez daha dikkatli davranmaya davet ediyorum. Kurallara uyuyoruz ama bazen rehavete kapılabiliyoruz. Tabii ki huzurlu, sosyal ortamların olduğu günlere en kısa zamanda dönmeyi hepimiz arzu ediyoruz. Zafiyet olmaması gerekiyor ki normale dönüşümüz hızlı olsun. Bireysel olarak duyarlı olalım. Ev içi gezmelere, cenaze, taziyelere, nikah ve kadın günlerine gitmeyip bu konuda özveride bulunalım."

Demirkale, koronavirüs salgınının son günlerdeki yayılım seyri göz önünde bulundurulduğunda, salgının önlenmesi için toplumun her ferdinin aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan