Son dakika gündem: Mersin'de yaşa dışı bahis operasyonuna 6 tutuklama

MERSİN'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları araştırmada, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde 9 şüphelinin adresini tespit etti. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçen hafta 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu, 1 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 2 hard disk, 13 sim kart, 41 banka kartı, 1 banka hesap dekontu, 265 bin TL tutarında borç senedi, 8 bin TL bahisten kazanıldığı düşünülen nakit para, 2 gram kubar esrar ele geçirildi.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, yasa dışı bahis oynatmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN