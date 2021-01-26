Son dakika gündem: Mersin'de yaşa dışı bahis operasyonuna 6 tutuklama
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Son dakika gündem: Mersin'de yaşa dışı bahis operasyonuna 6 tutuklama

26.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:30
Son dakika gündem: Mersin'de yaşa dışı bahis operasyonuna 6 tutuklama

Son dakika haber: MERSİN'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

MERSİN'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları araştırmada, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde 9 şüphelinin adresini tespit etti. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçen hafta 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu, 1 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 2 hard disk, 13 sim kart, 41 banka kartı, 1 banka hesap dekontu, 265 bin TL tutarında borç senedi, 8 bin TL bahisten kazanıldığı düşünülen nakit para, 2 gram kubar esrar ele geçirildi.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, yasa dışı bahis oynatmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.


Son dakika gündem: Mersin'de yaşa dışı bahis operasyonuna 6 tutuklama
Son dakika gündem: Mersin'de yaşa dışı bahis operasyonuna 6 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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