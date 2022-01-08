Son dakika gündem: Mersin'de yangın çıkan LPG'li araç kullanılamaz hale geldi
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ü.D. idaresindeki 33 NN 575 plakalı LPG'li otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet