Son dakika gündem: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

03.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:52
Son dakika gündem: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Mezitli ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde araç içerisinde uyuşturucu kullanan 2 kişi suçüstü yakaladı.

Araçta bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Türkan Şoray Hakan Akkaya
Spor Mesut Özil Mustafa Er Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 13:52:32. #1.14#
title