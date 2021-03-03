Son dakika gündem: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
03.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:52
Edinilen son dakika haberine göre Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Mezitli ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde araç içerisinde uyuşturucu kullanan 2 kişi suçüstü yakaladı.
Araçta bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ