Son dakika gündem: Mersin'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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Son dakika gündem: Mersin'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Son dakika gündem: Mersin'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Güneş Mahallesi'nde, 26 Mayıs'ta sokakta tartıştığı Müslüm Pater'i (27) bıçakla öldürdükten sonra kaçan ve düzenlenen operasyonla yakalanan S.K'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Pater ile S.K. arasında 26 Mayıs'ta çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, S.K'nin bıçakladığı iddia edilen Pater kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan S.K. polislerce dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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