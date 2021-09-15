Son dakika gündem: Mersin'de şüpheli ölüm - Haberler
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Son dakika gündem: Mersin'de şüpheli ölüm

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Mersin'de şüpheli ölüm

Son dakika habere göre Anamur'da arı yetiştiricisi, bakımlarını yapmak için gittiği kovanlarının yanında ölü olarak bulundu.

Anamur'da arı yetiştiricisi, bakımlarını yapmak için gittiği kovanlarının yanında ölü olarak bulundu.

Bozyazı mahallesinde bulunan arı kovanlarını kontrol etmeye giden Abdurrahman Cengiz (60) in fenalaşarak bayıldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Cengiz'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cengiz'in cesedi otopsi için Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
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