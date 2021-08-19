Son dakika gündem: Mersin'de suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama
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Son dakika gündem: Mersin'de suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama

Son dakika gündem: Mersin'de suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre MERSİN'de polisin suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına aldığı 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MERSİN'de polisin suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına aldığı 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, S.Ş., R.B., V.B., O.S., F.S., İ.S., A.G., E.K., E.T., C.A., O.G. ve M.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 900 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G., E.T. ve M.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

 


Son dakika gündem: Mersin'de suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama
Son dakika gündem: Mersin'de suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama
Son dakika gündem: Mersin'de suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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