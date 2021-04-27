Son dakika gündem: Mersin'de minibüs şoförünü silahla yaralayan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Mersin'de minibüs şoförünü silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem: Mersin'de minibüs şoförünü silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs şoförünü tabancayla yaralayan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs şoförünü tabancayla yaralayan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan'da Kızılmurat Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda minibüs şoförü Ercan K'nın minibüs içinde vurulmasına ilişkin şüpheli F.İ'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Hakan Sabancı Yılmaz Erdoğan
Spor Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Mersin'de minibüs şoförünü silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 20:46:14. #1.16#

title