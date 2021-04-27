Son dakika gündem: Mersin'de minibüs şoförünü silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs şoförünü tabancayla yaralayan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs şoförünü tabancayla yaralayan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan'da Kızılmurat Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda minibüs şoförü Ercan K'nın minibüs içinde vurulmasına ilişkin şüpheli F.İ'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan