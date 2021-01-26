Son dakika gündem: Mersin'de Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
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Son dakika gündem: Mersin'de Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

26.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:24
Son dakika gündem: Mersin'de Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

Son dakika haberleri... Mersin'in merkez Akdeniz Belediyesince ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

Mersin'in merkez Akdeniz Belediyesince ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.

Ekipler ayrıca, pozitif vaka görülen bölgelerde de ilaçlama çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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