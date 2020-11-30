Jandarmadan kaçak muayenehaneye baskın
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Jandarmadan kaçak muayenehaneye baskın

30.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:45

Mersin'de, bir apartman dairesinde açtığı ruhsatsız muayenehanede sağlık hizmeti verdiği belirlenen Suriyeli yakalandı.

Mersin'de, bir apartman dairesinde açtığı ruhsatsız muayenehanede sağlık hizmeti verdiği belirlenen Suriyeli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir apartman dairesinde ruhsatsız muayenehane işletilerek sağlık hizmeti verildiği bilgisi ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, muayenehaneyi kaçak işlettiği belirlenen bir Suriyeliyi gözaltına aldı.

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İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan aramalarda, tıbbi ekipman, birçok firmaya ait reçetesiz ilaç ve hasta kayıtlarının tutulduğu dosyalar ele geçirdi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarmadan kaçak muayenehaneye baskın
Jandarmadan kaçak muayenehaneye baskın
Jandarmadan kaçak muayenehaneye baskın
Jandarmadan kaçak muayenehaneye baskın

Kaynak: Anadolu Ajansı

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