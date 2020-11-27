Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
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Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 24 gözaltı

27.11.2020 10:39 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:22

Son dakika haberleri: Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından adresleri belirlenen 26 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda, 23 şüpheli Mersin'de, bir zanlı da Adıyaman'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 26 cep telefonu, 4 bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi serbest bırakıldı, 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

Firari iki şüpheli aranıyor.

Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Son Dakika | Fuhuş operasyonu: 24 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner AYDIN

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