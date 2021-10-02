Son dakika gündem: Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son dakika gündem: Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahallesi 4080 Sokak'taki H.Y'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen H.Y. 112 sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika gündem: Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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