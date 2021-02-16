Son dakika gündem: Mersin'de başına tabancayla ateş edilen köpeğin tedavisi sürüyor
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Son dakika gündem: Mersin'de başına tabancayla ateş edilen köpeğin tedavisi sürüyor

16.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:32
Son dakika gündem: Mersin'de başına tabancayla ateş edilen köpeğin tedavisi sürüyor

Son dakika haber: Mersin'in Tarsus ilçesinde başına tabancayla ateş edilmiş halde bulunan ve "Kahraman" ismi verilen köpeğin tedavisi sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde başına tabancayla ateş edilmiş halde bulunan ve "Kahraman" ismi verilen köpeğin tedavisi sürüyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'ta Mithatpaşa Mahallesi'nde başından yaralı halde bulunup Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen köpek, operasyona alındı.

Ameliyat ardından gözlem altında tutulan ve tedavisi süren köpeğe, "Kahraman" ismi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediyesi Veteriner Hekimi Onur Terli, tedavi sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Köpeğin gözlem altında tutulduğunu kaydeden Terli, "Yabancı cisimden kaynaklı enfeksiyonlar oluşmaması için antibiyotik tedavisi uyguluyoruz. Yara bölgesinde büyük bir şişlik var. Bunu gidermek için uygun ilaçları kullanıyoruz. Antibiyotik tedavisi bittikten sonra şişliği indirmek için sabunlu sıcak suyla her gün masaj yapacağız. Köpeğimizin genel durumu iyiye gidiyor. Ekip arkadaşlarımız yaşam savaşını kazandığı için ona 'Kahraman' adını verdi." ifadelerini kullandı.

Tarsus ilçesinde, 13 Şubat'ta Mithatpaşa Mahallesi'nde yaralı bir köpek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye barınak görevlileri sevk edilmişti. Tabancayla ateş edilmesi sonucu başından yaralandığı tespit edilen köpek, ilk müdahalenin ardından Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilip tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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