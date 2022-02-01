Son dakika gündem: Meksika'da gözaltına alınan düzensiz göçmen sayısı ocakta yüzde 78 arttı - Haberler
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Son dakika gündem: Meksika'da gözaltına alınan düzensiz göçmen sayısı ocakta yüzde 78 arttı

AA, Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Son dakika gündem: Meksika'da gözaltına alınan düzensiz göçmen sayısı ocakta yüzde 78 arttı

Son dakika haberlerine göre MEXICO Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsü, ülkede gözaltına alınan düzensiz göçmen sayısının ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78 arttığını bildirdi.

MEXICO Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsü, ülkede gözaltına alınan düzensiz göçmen sayısının ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78 arttığını bildirdi.

Enstitüden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Ocak arasında çoğu Orta Amerika'dan gelen 16 bin 740 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı ifade edilerek, 2021'in aynı döneminde bu sayısının 9 bin 406 olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Ocak 2022'de yıllık bazda gözaltına alınan düzensiz göçmen sayısının yüzde 78 arttığına dikkat çekildi.

Enstitü, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin yüzde 14,5'ini 18 yaş altındakilerin oluşturduğu ve 780'inin refakatsiz olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Düzensiz göçmenlerin yüzde 38'ini (6 bin 297) Asya, Afrika, Avrupa veya Amerika dışındaki dünyanın diğer bölgelerinden gelenler oluşturdu.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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