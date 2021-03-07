Son dakika gündem: Mecliste 56 gündem maddesi karara bağlanacak
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Son dakika gündem: Mecliste 56 gündem maddesi karara bağlanacak

07.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:23
Son dakika gündem: Mecliste 56 gündem maddesi karara bağlanacak

Son dakika gündem haberi... Sakarya Büyükşehir Meclisi 8 Mart Pazartesi günü toplanıyor.

Sakarya Büyükşehir Meclisi 8 Mart Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 56 gündem maddesi karara bağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 8 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda 56 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. - SAKARYA

Son dakika gündem: Mecliste 56 gündem maddesi karara bağlanacak
Son dakika gündem: Mecliste 56 gündem maddesi karara bağlanacak
Son dakika gündem: Mecliste 56 gündem maddesi karara bağlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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