Son dakika gündem: MARMARİS'TE FUHUŞ ÇETESİNE 'SEZON 3' OPERASYONU: 9 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika gündem: MARMARİS'TE FUHUŞ ÇETESİNE 'SEZON 3' OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Sezon 3' adı verilen operasyonda, yurt dışından getirdikleri kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, fuhşa zorladıkları belirlenen çetenin 9 üyesi gözaltına alındı.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Sezon 3' adı verilen operasyonda, yurt dışından getirdikleri kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, fuhşa zorladıkları belirlenen çetenin 9 üyesi gözaltına alındı. Kadınların çıplak fotoğraflarını çektikleri, ayrılmaları halinde ailelerine göndermekle tehdit ettikleri ileri sürülen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin tanınmamak için sevk sırasında başına poşet geçirmesi dikkat çekti.

Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 3 ay önce başlatılan çalışmada, Marmaris'te fuhuş yaptıran bir çetenin varlığı tespit edildi. Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis ekipleri, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş bulma vaadiyle buldukları kadınları Marmaris'e getirdiklerini belirledi. Ev, apart ve otellere yerleştirilen kadınların burada çete yöneticileri tarafından 'Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız' diye ikna edilerek fuhşa zorlandıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarını çeken şebeke üyelerinin ayrılmak isteyenlere bunları ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gerekli delillerin toplanmasının ardından 29 Eylül sabahı harekete geçti. 'Sezon 3' adı verilen operasyonda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 85 polisin katıldığı operasyonda, 26 adreste arama yapıldı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 140 mermi, 7 bin dolar, 11 bin lira, uyuşturucu madde, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişi, polisteki işlemlerinin ardından bugün Marmaris Adliyesi'ne sevk edilirken,18 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Son dakika gündem: MARMARİS'TE FUHUŞ ÇETESİNE 'SEZON 3' OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Son dakika gündem: MARMARİS'TE FUHUŞ ÇETESİNE 'SEZON 3' OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Son dakika gündem: MARMARİS'TE FUHUŞ ÇETESİNE 'SEZON 3' OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Son dakika gündem: MARMARİS'TE FUHUŞ ÇETESİNE 'SEZON 3' OPERASYONU: 9 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: MARMARİS'TE FUHUŞ ÇETESİNE 'SEZON 3' OPERASYONU: 9 GÖZALTI - Haberler
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