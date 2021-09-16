Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hisarönü Mahallesi İnbükü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.