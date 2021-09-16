Son Dakika | Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler
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Son Dakika | Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hisarönü Mahallesi İnbükü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

Son Dakika | Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son Dakika | Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son Dakika | Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son Dakika | Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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