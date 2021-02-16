Son dakika gündem: Marib'de ordu güçleri tarafından pusuya düşürülen Husi milislerden 8'i öldürüldü, 4'ü de yaralandı
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Son dakika gündem: Marib'de ordu güçleri tarafından pusuya düşürülen Husi milislerden 8'i öldürüldü, 4'ü de yaralandı

16.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:52
Son dakika gündem: Marib'de ordu güçleri tarafından pusuya düşürülen Husi milislerden 8'i öldürüldü, 4'ü de yaralandı

Son dakika haberleri: Yemen'in Marib kentinde ordu tarafından pusuya düşürülen 8 Husi milis öldürüldü.

Yemen'in Marib kentinde ordu tarafından pusuya düşürülen 8 Husi milis öldürüldü.

Yemen Ordusu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Marib'in batısındaki Mehzam Mas bölgesinde Husilerin pusuya düşürüldüğü, aralarında bir saha komutanı da olmak üzere 8 milisin öldürüldüğü, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada daha fazla detay verilmezken, Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan, ülkenin doğu kesimindeki Marib'e petrol ve gaz yönünden zenginliği için de sahip olmak isteyen Husiler, bir süredir ildeki çeşitli cephelerde saldırılarını artırdı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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