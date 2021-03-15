Mardin Valisi 'rengimizi koruyalım' dedi; halk destek verdi
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Mardin Valisi 'rengimizi koruyalım' dedi; halk destek verdi

15.03.2021 14:22 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:56

Mardin Valisi 'rengimizi koruyalım' dedi; halk destek verdiKORONAVİRÜS risk haritasında mavi kategoride bulunan Mardin'de Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından "Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak rengimizi korumaya devam edelim" çağrısında bulundu.

Mardin Valisi 'rengimizi koruyalım' dedi; halk destek verdi

KORONAVİRÜS risk haritasında mavi kategoride bulunan Mardin'de Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından "Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak rengimizi korumaya devam edelim" çağrısında bulundu. Vali Demirtaş'ın çağrısına Mardinlilerden destek geldi.

Türkiye'de koronavirüs risk haritasında düşük riskli mavi kategoride bulunan Mardin'de Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından halka kurallara uymaları çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabında 'rengimizi koruyalım' çağrısında bulunan Vali Demirtaş, "Hayırlı ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak rengimizi korumaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

MARDİNLİLERDEN VALİLİNİN ÇAĞRISINA DESTEK

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın çağrısına Mardinlilerden destek geldi. Rehavete kapılmadan Mardin'in konumunu korumak gerektiğini söyleyen esnaf Cesur Akbağ, "Öncelikle maske, temizlik ve mesafe kurallarına uymamız lazım. ve gerekmediği sürece kalabalık yerlerde bulunmayalım. Mardin mavi kategoride, bu konumumuzu korumamız lazım" dedi.

Eczacı Ramazan Çetin ise, "Maske, mesafe ve temizlik kuralları çok önemli. Biraz daha dikkat etmemiz lazım. Aşı dönemi başlamış, şu an kimileri ikinci dozu oluyor. Ancak biraz daha sabretmemiz lazım. Aşı olduk bize bir şey olmaz deyip rehavete kapılmamak lazım. Maskeyi en az 2-3 sene daha hayatımızda barındıracağız. Durum bunu gösteriyor. Ama çok şükür bu seviyeye geldik. Bunu korumamız lazım" diye konuştu.

Mardin Valisi 'rengimizi koruyalım' dedi; halk destek verdi
Mardin Valisi 'rengimizi koruyalım' dedi; halk destek verdi
Mardin Valisi 'rengimizi koruyalım' dedi; halk destek verdi
Mardin Valisi 'rengimizi koruyalım' dedi; halk destek verdi
Mardin Valisi 'rengimizi koruyalım' dedi; halk destek verdi
Mardin Valisi 'rengimizi koruyalım' dedi; halk destek verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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