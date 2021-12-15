Mardin kırsalında Eren Kış-8 operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin kırsalında Eren Kış-8 operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin kırsalında Eren Kış-8 operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı hesabından yapılan paylaşımda, "Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin-Nusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde yapılan operasyonda 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği" ifadelerine yer verdi. - MARDİN

Mardin kırsalında Eren Kış-8 operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Valilik 'Lütfen sesi açınız' notuyla paylaştı! Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Valilik "Lütfen sesi açınız" notuyla paylaştı! Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title