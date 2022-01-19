Son dakika gündem: Mardin'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Son dakika haberler... Mardin'de 8 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'de 8 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe- Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 tır, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.