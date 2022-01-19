Son dakika gündem: Mardin'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Mardin'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Mardin'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Mardin'de 8 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'de 8 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe- Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 tır, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

Kızıltepe, Nusaybin, Mardin, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title