Son dakika gündem: Mardin'de tır ve otomobilin çarpıştığı kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberi: Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vali Ozan Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen dorsesi bulunmayan 41 AGE 257 plakalı tır kavşaktan dönerken 34 KN 1100 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar