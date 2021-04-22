Sahte dolar operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Sahte dolar operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de düzenlenen sahte para operasyonunda 6 bin 350 dolar ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Mardin'de düzenlenen sahte para operasyonunda 6 bin 350 dolar ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik "Piyasaya Sahte Para Sürme" olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

Operasyonda, 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde 6 bin 350 dolar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Sahte dolar operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Sahte dolar operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Sahte dolar operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Sahte dolar operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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