Sahte dolar operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Mardin'de düzenlenen sahte para operasyonunda 6 bin 350 dolar ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Mardin'de düzenlenen sahte para operasyonunda 6 bin 350 dolar ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik "Piyasaya Sahte Para Sürme" olayına ilişkin çalışma başlatıldı.
Operasyonda, 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde 6 bin 350 dolar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar