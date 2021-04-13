Son dakika haberleri... Polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı

Son dakika haber: Mardin'de güvenlik önlemi alan polis ekipleri, elleri tetikte nöbet tuttukları kontrol noktalarında ilk iftarlarını açtı.

Mardin'de güvenlik önlemi alan polis ekipleri, elleri tetikte nöbet tuttukları kontrol noktalarında ilk iftarlarını açtı.

Bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne adeta göz açtırmayan güvenlik güçleri, kontrol noktalarında da denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce kentin farklı bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan polisler, kimlik kontrolü ve araçlarda arama yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında maske ve mesafe kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunan ekipler, bazen karakol içerisinde bazen de uygulama noktalarında sosyal mesafe kurallarına uyarak oruçlarını açtı.

Mardin-Diyarbakır kara yolunda uygulama noktasında polis memurları denetimi sağlayabilmek için dönüşümlü olarak iftarlarını yaptı.

İftarın tamamlanmasının ardından tüm polis memurları görevlerine döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar