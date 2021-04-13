Son dakika haberleri... Polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Mardin'de güvenlik önlemi alan polis ekipleri, elleri tetikte nöbet tuttukları kontrol noktalarında ilk iftarlarını açtı.

Mardin'de güvenlik önlemi alan polis ekipleri, elleri tetikte nöbet tuttukları kontrol noktalarında ilk iftarlarını açtı.

Bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne adeta göz açtırmayan güvenlik güçleri, kontrol noktalarında da denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce kentin farklı bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan polisler, kimlik kontrolü ve araçlarda arama yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında maske ve mesafe kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunan ekipler, bazen karakol içerisinde bazen de uygulama noktalarında sosyal mesafe kurallarına uyarak oruçlarını açtı.

Mardin-Diyarbakır kara yolunda uygulama noktasında polis memurları denetimi sağlayabilmek için dönüşümlü olarak iftarlarını yaptı.

İftarın tamamlanmasının ardından tüm polis memurları görevlerine döndü.

Son dakika haberleri... Polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı
Son dakika haberleri... Polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı
Son dakika haberleri... Polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı
Son dakika haberleri... Polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ece Erken Cansu Dere Ajda Pekkan
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:25:24. #1.14#
title