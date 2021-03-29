Son dakika gündem: Mardin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe-Mardin kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil Selen Kışlası mevkisinde Faruk Eskici (26) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Eskici, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eskici'nin cesedi otopsi için Mardin Devlet Hastanesine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz