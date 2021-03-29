Son dakika gündem: Mardin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Mardin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Mardin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe-Mardin kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil Selen Kışlası mevkisinde Faruk Eskici (26) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Eskici, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eskici'nin cesedi otopsi için Mardin Devlet Hastanesine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Su Devlet Bahçeli
Magazin Bahar Candan Merve Dizdar Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Mardin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 12:00:40. #1.16#
title