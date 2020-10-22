Son dakika gündem: Mardin'de, dron ile trafik denetiminde 43 sürücüye ceza

Son dakika gündem haberi... MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polis ekiplerince havadan dron ile yapılan trafik denetiminde, kural ihlali yaptıkları tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 980 lira ceza kesildi.