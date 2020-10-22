Son dakika gündem: Mardin'de, dron ile trafik denetiminde 43 sürücüye ceza
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Son dakika gündem: Mardin'de, dron ile trafik denetiminde 43 sürücüye ceza

22.10.2020 09:46 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:49
Son dakika gündem: Mardin'de, dron ile trafik denetiminde 43 sürücüye ceza

Son dakika gündem haberi... MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polis ekiplerince havadan dron ile yapılan trafik denetiminde, kural ihlali yaptıkları tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 980 lira ceza kesildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polis ekiplerince havadan dron ile yapılan trafik denetiminde, kural ihlali yaptıkları tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 980 lira ceza kesildi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Uluslararası İpekyolu'nda dron ile trafik uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, hatalı şerit değiştiren, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan, ters yönde seyreden, hız limitini aşan ve seyir halinde cep telefonuyla konuşurken tespit ettiği 43 sürücüye, 10 bin 980 lira ceza kesti.


- Mardin
Son dakika gündem: Mardin'de, dron ile trafik denetiminde 43 sürücüye ceza
Son dakika gündem: Mardin'de, dron ile trafik denetiminde 43 sürücüye ceza
Son dakika gündem: Mardin'de, dron ile trafik denetiminde 43 sürücüye ceza
Son dakika gündem: Mardin'de, dron ile trafik denetiminde 43 sürücüye ceza
Son dakika gündem: Mardin'de, dron ile trafik denetiminde 43 sürücüye ceza
Son dakika gündem: Mardin'de, dron ile trafik denetiminde 43 sürücüye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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