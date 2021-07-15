Son dakika gündem: Mardin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Son dakika gündem: Mardin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Son dakika gündem: Mardin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MARDİN'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Selen Kışlası'ndaki Şehitlik Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

MARDİN'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Selen Kışlası'ndaki Şehitlik Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Mardin Valiliği'nce Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Kızıltepe ilçesindeki Selen Kışlası Şehitlik Anıtı'nda anma töreni yapıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Enes Kürkçü ve aileler ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende şehit mezarlarına karanfil bırakılıp, dua edildi. 


Son dakika gündem: Mardin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Son dakika gündem: Mardin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Son dakika gündem: Mardin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Son dakika gündem: Mardin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Son dakika gündem: Mardin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Son dakika gündem: Mardin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Son dakika gündem: Mardin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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