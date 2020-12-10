Son dakika gündem: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
10.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:14
Son dakika gündem haberi... Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'u tutuklandı.
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'u tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 adres ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 2 gram metamfetamin, 13 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden A.E. (40 ), sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan