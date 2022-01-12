Son dakika gündem: Manisa'daki trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Manisa'daki trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Manisa'daki trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Manisa-İzmir kara yolu güzergahında araç yangını nedeniyle çevre güvenliği alan trafik polisi aracına, Mehmet Mercan idaresindeki 45 J 0367 plakalı minibüs çarptı. Daha sonra karşı şeride geçen minibüs, Ali İsmet Uçar'un kullandığı 45 YN 666 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan polis memuru Berkay Erdem ile otomobil sürücüsü Ali İsmet Uçar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre trafik akışı aksadı.

Son dakika gündem: Manisa'daki trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Manisa'daki trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Manisa'daki trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı

SULTANGAZİ'DE KUYUMCUDAN İÇİNDE 500 BİN LİRALIK ALTIN OLAN ÇANTAYI ÇALDI

SULTANGAZİ'DE KUYUMCUDAN İÇİNDE 500 BİN LİRALIK ALTIN OLAN ÇANTAYI ÇALDI

 Plakasında 'Mutluyuz' yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

Plakasında "Mutluyuz" yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

 POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı

POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title