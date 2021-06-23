Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imal edip satanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesinde belirlenen 3 adrese, eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda yaklaşık 80 gram bonzai ile uyuşturucu niteliği olan 130 hap ele geçirildi. Aramada bulunan ruhsatsız tabancaya da el kondu. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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