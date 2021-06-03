Son dakika gündem: Manisa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
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Son dakika gündem: Manisa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Son dakika gündem: Manisa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

O.E (45) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Yukarıbozkır Mahallesi Arpa Deresi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün eşi Emine E'nin (44) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile kızı R.E (16), 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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