Son dakika gündem: Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Kula ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Basri Dere idaresindeki 35 DDA 60 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Gökçeören Mahallesi Kavşağı yakınlarında Nurullah Palta yönetimindeki 67 YA 603 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobildeki sürücünün annesi Şerife Dere (71) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Dere ise kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dere'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Traktörün sürücüsü Palta ise gözaltına alındı. Kaynak: AA