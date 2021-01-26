Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, 22 Ocak'ta ilçeye bağlı Kuyualan Mahallesi 3402. Sokak'ta Semih Saygı'nın öldürülmesine ilişkin firari zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği firari şüpheli S.Ç'yi (32) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, mahkemedeki ifadesinde maktul Semih Saygı ile uyuşturucu madde alışverişi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştıklarını, bu nedenle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan tutuklanan zanlının, uyuşturucu madde ticareti suçundan kaydının olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır