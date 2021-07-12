Son Dakika | Makilik alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
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Son Dakika | Makilik alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Kula ilçesinde, makilik alanda çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde, makilik alanda çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ayazören Mahallesi Mandal mevkiisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kula, Salihli, Demirci ve Selendi Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu, yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınan yangında 100 dekar makilik, meşe palamudu ağaçlarının bulunduğu alan ile 50 dekar zirai alan zarar gördü.

Yangına, helikopter, iş makinesi, 17 arazöz, 3 itfaiye, su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 50 personel ile müdahale edildi.

Ekiplerce yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının farklı noktalardan aynı anda başladığını ifade eden mahalle sakini Mehmet Pala, "Mahallede camiden anons edildi. Anons edilmesiyle birlikte mahalleden birkaç delikanlı ile birlikte hareket ettik. 6 ya da 7 noktada çıktığı, muhtar telefonla bana söyledi. Biz de vatandaşları davet ettik. Çoğu kimse gelmedi ama gençlerimiz geldi. Orman, itfaiye, yukarıdan helikopter ile şimdilik büyük bir zayiat verilmeden söndürüldü diyebiliriz." diye konuştu.

Son Dakika | Makilik alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Son Dakika | Makilik alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Son Dakika | Makilik alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Son Dakika | Makilik alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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