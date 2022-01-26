Son dakika gündem: Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika gündem: Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
Son dakika gündem: Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber: Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

F.K. (34) yönetimindeki 45 SA 7752 plakalı otomobil ile İ.D. (70) idaresindeki 45 RT 161 plakalı otomobil Karapınar Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü İ.D, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Salihli, Manisa, Güncel, Haber

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