Manisa'da başı ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, başı ağaç kovuğuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, başı ağaç kovuğuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yapılan incelemede köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehzadeler ilçesinde 1'inci Komando Tugayı Komando eğitim alanında eğitimi süren askerler, bir köpeğin başının ağaç kovuğuna sıkıştığını fark etti. Köpeği bulunduğu yerden kurtaramayan askerler, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, ağacı keserek köpeği kurtarmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen köpek, olay yerinde hızlıca uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı