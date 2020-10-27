Son dakika gündem: Manisa'da 4 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, sahte içki ürettiği tespit edilen adrese jandarma tarafından yapılan operasyonda 4 bin 200 litre kaçak şarap ele geçirilirdi.