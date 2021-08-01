Son dakika gündem: Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde ölü bulunan çiftin kimlikleri belirlendi

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde, evin sahibi olan çiftin cansız bedenleri bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde, evin sahibi olan çiftin cansız bedenleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede 28 Temmuz'da orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi.

Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde ve çevresinde yapılan incelemede, evin bahçesindeki zeytinlikte çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cesetlerin, Fahri ile eşi Alman Andrea Yiğitokur'a ait olduğu belirlendi. Çiftin cenazeleri, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemesini sürdürüyor.

Çiftin köpeği evin önünde beklemiş

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği ekipleri, yaralı yavru köpeğin, çiftin evinin önünde beklediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yangında yaralandığı belirlenen köpeğe mama ve su veren ekipler, hayvanı veteriner hekime götürecek.

Dernek üyesi Ece Kocaoğlu, yaptığı açıklamada, köpeği yaralı halde bulduklarını ve sahip çıktıklarını söyledi. Hayvanın karnını doyurduklarını anlatan Kocaoğlu, "Yaralı köpek evin önünde bekliyormuş. Patileri yanmış. Veterinerde tedavisini yaptıracağız. Yakınları sahip çıkmazsa İstanbul'daki çiftliğimize götüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin